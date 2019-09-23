WADA поставило вопрос о несоответствии РУСАДА

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Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

— Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года, — сказал Хрычиков.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в манипуляциях с пробами спортсменов перед тем, как передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Позже стало известно, что WADA якобы дало России три недели на объяснение ситуации.

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