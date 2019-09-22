СМИ: WADA дало России три недели на объяснение ситуации с допинг-пробами

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало России три недели на предоставление объяснений признаков манипулирования данными московской лаборатории. Об этом сообщает датское издание Sportspressen со ссылкой на председателя Института национальных антидопинговых организаций Майкла Аска.

— Агентство инициировало процесс, означающий, что у России теперь есть три недели, чтобы ответить на вопросы WADA о неточностях в данных о допинге, которые нашли эксперты, — сказал Аск.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что Россия может быть отстранена от Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за манипуляций с допинг-пробами. В РУСАДА позже прокомментировали эту информацию.