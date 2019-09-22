Британские СМИ вновь сообщили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году из-за подозрения Московской антидопинговой лаборатории в манипуляции с пробами спортсменов перед передачей данных во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По данным WADA, допинговые пробы спортсменов были изменены. Агентство собирается предоставить соответствующие доказательства в течение двух месяцев.

В случае если подозрения подтвердятся, России грозит очередное отстранение от Олимпиады.

На заседании исполкома WADA 23 сентября будут озвучены промежуточные итоги анализа данных из лаборатории.

Летом в СМИ уже появлялась информация о возможном отстранении российской сборной. Она была связана с нарушением антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко.

В Госдуме посчитали такие действия провокацией и очередным способом устранить конкуренцию.