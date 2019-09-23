В Москве стартовал отопительный сезон

В Москве с сегодняшнего дня стартовал отопительный сезон. Батареи станут горячими в жилых домах, административных и промышленных зданиях. Об этом сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков.

— В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов и в соответствии с действующим регламентом город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях, — пояснил заместитель мэра.

Процесс подачи тепла может занять до пяти дней, добавил Бирюков. Он также отметил, что это сложная технологическая процедура и регулировку тепла нужно проводить плавно.

Напомним, в ночь с 23 на 24 сентября жителей столицы и Подмосковья ожидают сильные заморозки, в связи с ухудшением ситуации объявлен оранжевый уровень погодной опасности.