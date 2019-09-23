Саратовец рассказал, как убил подругу детства из-за долга в 2300 рублей

Житель Саратова, убивший свою подругу детства из-за долга в 2300 рублей, рассказал подробности жуткого преступления. Денежные средства молодой человек одолжил девушке в июле, через полторы недели он спросил, когда ждать возврата долга, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

— Она стала динамить. Я за ней бегал, уговаривал, потом стал угрожать. У меня была цель именно убить, — подчеркнул парень.

Молодой человек рассказал, что в день убийства он зашёл в подъезд дома, где жила 18-летняя девушка, и стал ждать её на лестничной площадке между первым и вторым этажом. Когда жертва вошла, злоумышленник спустился, достал нож и спрятался за стеной.

— Она вышла ко мне навстречу, я на неё напал, стал наносить серию ножевых ударов. Потом решил, что она могла остаться в живых, зашёл обратно в подъезд и нанёс ещё одну серию ножевых, — рассказал задержанный.

Напомним, что молодого человека арестовали до 20 ноября. О жестоком убийстве юной саратовчанки на Вишнёвой улице стало известно накануне.