Глава профсоюза стюардесс объявляет голодовку из-за условий труда в "Аэрофлоте"

Таким образом, информация об операции "Больничный лист" получила подтверждение из первых уст: бортпроводники недовольны тем, как работодатель соблюдает их права, и готовы пойти на самые крайние меры.

Руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников, сотрудница "Аэрофлота" Илона Борисова с завтрашнего дня объявляет голодовку из-за неудовлетворительных условий труда. Об этом она сама заявила журналистам в Москве.

По её словам, у сотрудников авиакомпании накопилось множество претензий к руководству: выходные бортпроводникам, как утверждает Борисова, не предоставляются, доплаты за работу инструктора не осуществляются, а неугодных сотрудников вынуждают увольняться. Есть претензии и к форме одежды: по словам Борисовой, в "Аэрофлоте" она эффектная, но не позволяет осуществлять работу (летом жарко, зимой холодно). Словом, проблем у сотрудников достаточно. Неудивительно, что многие из них решились поучаствовать в неофициальной акции протеста под названием "Больничный лист", о которой ранее рассказывал Лайф.

— "Больничный" протест возник стихийно, свои действия инициаторы не согласовывали ни с кем, поэтому мы не знаем реального количества участников акции, — говорит Борисова. — Свои требования бортпроводники не выдвигали, но намекали, что это звоночек для вышестоящей организации.

По словам собеседницы Лайфа, многие бортпроводники обременены ипотекой, воспитывают детей, словом, боятся потерять работу, поэтому не выступают открыто. Однако они также недовольны организацией труда в авиакомпании и мечтают изменить ситуацию.

— С тем, чтобы данные требования были приняты во внимание в высших эшелонах власти и донесены до широкой общественности, я, Борисова Илона Альбертовна, объявляю голодовку с завтрашнего дня и до победного конца, — добавила она.

К слову, самой Борисовой не в первой тягаться с авиационным гигантом в лице своего работодателя. О несоблюдении прав бортпроводников она заявила ещё в 2017 году на фоне скандала, получившего в прессе название STS (старые, толстые, страшные). Тогда бортпроводников авиакомпании "Аэрофлот" разделили на группы, и тех, кто оказался старше 40 лет или крупнее 46-го размера, отказались допускать до длительных и международных полётов. Две стюардессы, оказавшиеся не у дел, подали на работодателя в суд и выиграли его (Тушинский районный суд встал на сторону "Аэрофлота", однако Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию, приговор переиграл).

Напомним, что о забастовке стюардесс "Аэрофлота", которые в массовом порядке берут больничные и не выходят на работу, Лайф сообщал ещё 19 сентября. В тот же день авиакомпания выпустила опровержение, заявив, что количество открытых больничных листов в компании якобы не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям.