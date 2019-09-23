Премьер-министр Украины стал видеоблогером

Гончарук рассчитывает, что с помощью блога станет ближе к гражданам страны и сможет оперативно отвечать на их вопросы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал вести видеоблог под названием "Чашка премьера". Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбуке".

Гончарук отметил, что новые выпуски блога будут выходить каждое воскресенье. В них глава правительства будет рассказывать украинцам о событиях, произошедших за неделю.

В первом выпуске блога премьер затронул тему законопроекта о государственном бюджете на 2020 год, который правительство передало в Верховную раду, а также рассказал о новом Министерстве цифровой трансформации и законе о кассовых аппаратах. Кроме того, Гончарук упомянул, что будет запущен сайт с вакансиями на должности госслужащих.

Премьер рассчитывает, что информационная площадка позволит ему оперативно отвечать на вопросы украинских пользователей о работе правительства и стать ближе к народу.

Ранее сообщалось, что новый украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства.