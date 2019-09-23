Названы регионы России, где чаще всего пропадают дети

Только за первое полугодие 2019 года пропало более восьми тысяч несовершеннолетних.

В 2018 году в следственные органы поступила информация об исчезновении 13 683 детей, а в первом полугодии 2019-го — 8383 ребят. Об этом сообщили в Следственном комитете России по итогам оперативного совещания, которое провёл председатель СКР Александр Бастрыкин.

— На данный момент местонахождение подавляющего большинства лиц по таким сообщениям установлено, в розыске из числа пропавших в этот период продолжает оставаться 98 несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что чаще всего дети пропадают в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

Бастрыкин поручил организовать качественное информирование населения о пропаже детей и повысить квалификацию сотрудников, занимающихся розыском.

Ранее в СКР отметили, что дети стали чаще пропадать. По словам экспертов, иногда несовершеннолетние теряются именно из-за беспечности и недальновидности взрослых.