В России стали чаще пропадать дети

Для розыска используется весь криминалистический потенциал СКР, в том числе беспилотники, тепловизоры, геолокаторы, гидролокаторы, детекторы нелинейных переходов.

В 2019 году в ряде российских регионов участились случаи исчезновения детей. За первые шесть месяцев поступило более 6500 сообщений о пропаже несовершеннолетних, это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Следователи анализируют каждое происшествие. Как рассказали в СК РФ, подавляющее большинство таких случаев заканчивается благополучно. При этом иногда дети пропадают именно из-за беспечности и недальновидности взрослых.

— Многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить при должном внимании и осмотрительности взрослых, — говорится в сообщении ведомства. — Простая невнимательность взрослого может обернуться трагедией и стоить ребёнку жизни.

Напомним, только за последний месяц произошло несколько громких инцидентов с потерявшимися детьми. Пятилетняя Зарина ушла в лес в Нижегородской области и пропала. Девочку искали несколько дней и нашли живой. Ещё одна история чудесного спасения произошла в Вологодской области. Там из песочницы пропала двухлетняя Василиса, девочку также нашли. Под Омском в середине августа заблудился трёхлетний Коля, он два дня блуждал по тайге, пока его не обнаружили.