Трёхлетнего Колю, пропавшего в тайге под Омском, выписали из больницы

Мальчик Коля, который пропал в лесу под Омском 13 августа и два дня блуждал по тайге, благополучно выписан из стационара. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Большереченскую районную больницу.

— Ребёнок выписан. Отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено, — рассказали в медучреждении.

Коля пропал днём 13 августа, когда родители ушли собирать ягоды в лес и оставили сына одного в машине. Вскоре они вернулись, а мальчика в автомобиле не было. Ребёнка разыскивало около 600 человек: полицейские, волонтёры, местные жители. Мальчик был найден в нескольких километрах от места пропажи. Специалисты оценивали его состояние как удовлетворительное, однако ребёнок был сильно обезвожен. Так как его здоровью ничто не угрожало, 16 августа Колю уже перевели из реанимации в педиатрическое отделение Большереченской больницы.

Ранее Лайф публиковал слова мамы Коли о пропаже сына.