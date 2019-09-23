К Земле приближается новый астероид размером с три пирамиды Хеопса

Космический объект 523934 (1998 FF14) диаметром до 430 метров пролетит на расстоянии четырёх млн километров от нашей планеты.

К Земле приблизится астероид размером с три пирамиды Хеопса, об этом сообщается на сайте Центра исследований околоземных объектов NASA (CNEOS), который наблюдает за потенциально опасными для Земли космическими телами.

Астероид получил название 523934 (1998 FF14), его диаметр составляет от 190 до 430 метров. Космическое тело пролетит мимо Земли на расстоянии 4,1 млн км со скоростью 22,6 км/с.

Однако, несмотря на внушительные размеры, астероид не представляет опасности для Земли. Как ранее рассказывал Лайфу заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, такие объекты в принципе не способны нанести вред нашей планете, слишком уж велико расстояние, на котором они движутся. Угрозу для нас представляют лишь те астероиды, которые могут напрямую столкнуться с Землёй.