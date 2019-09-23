Трамп заявил, что не угрожал Зеленскому в ходе их разговора

Кроме того, американский лидер рассказал, что готов опубликовать стенограмму беседы с лидером Незалежной.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что не угрожал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому прекращением финансовой поддержки в ходе их недавнего телефонного разговора.

— Я не делал такого заявления: вы должны сделать то-то, иначе я не предоставлю вам помощи. Я бы этого не делал, — заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп уточнил, что хотел бы видеть от украинских властей более активную работу по уменьшению уровня коррупции в стране в ответ на серьёзную финансовую помощь. Американский лидер также заявил, что готов к тому, что стенограмма его беседы с Зеленским будет опубликована, и выразил мнение, что это сможет удивить и даже разочаровать журналистов.

При этом сам Трамп выступает против публикации стенограммы беседы с Зеленским, так как не считает подобное хорошим шагом.

— Не думаю, что это хороший прецедент — обнародовать содержание звонков с главами других государств, — добавил Трамп.

Он также назвал свой разговор с лидером Незалежной очень хорошим, а самого Зеленского — хорошим человеком.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацразведка США обеспокоена телефонным разговором между Трампом и Зеленским, состоявшимся в июле. Предполагается, что украинский лидер мог пообещать помочь в расследовании против кандидата в президенты Джо Байдена. Трамп же полагает, что его конкурент от Демократической партии мог быть в сговоре с Киевом в ходе предыдущей кампании. Байден потребовал от Трампа предоставить расшифровку разговора с Зеленским.