В США заявили о стремлении к всеобъемлющим переговорам с Ираном

На повестке дня вопросы о ядерном разоружении и борьбе с международным терроризмом.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил на выступлении в неправительственной организации "Азиатское общество" в Нью-Йорке, что Соединённые Штаты готовы вести диалог, в который должны быть включены такие темы, как ядерная и ракетная программа и борьба с терроризмом, сообщает Reuters.

Хук заявил, что Иран оказывает поддержку шиитскому движению Хезболла, и обвинил его в пособничестве терроризму.

Спецпредставитель призвал мировое сообщество усилить давление на Тегеран, чтобы решить проблему совместными силами дипломатии. Власти США продолжают вводить санкции, чтобы лишить республику доходов и таким образом предотвратить финансирование террористических организаций.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности пойти на переговоры по ядерной сделке, но ожидает от оппонентов мер по сближению. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Рухани объявил о приостановке действия соглашения. Годом ранее Дональд Трамп сообщил о том, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.