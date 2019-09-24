Продолжительность жизни в России выросла почти на восемь лет с 2000 года

За последние 20 лет продолжительность жизни россиян выросла почти на восемь лет. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова.

— Мы подводили итог: с 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года <...>. Это реально очень большое достижение, — сообщила Скворцова.

При этом материнская смертность снизилась почти в пять раз, а младенческая я — в 3,6 раза.

Она также отметила, что ведомству удалось добиться значительных успехов в борьбе с туберкулёзом: его летальность уменьшилась почти в четыре раза. К тому же, за прошедшие 20 лет удалось почти вчетверо сократить общий объём употребления алкогольной и табачной продукции.

— Это не значит, что мы не видим недостатков, имеющихся на сегодня. Мы боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно, — добавила глава министерства.

Рост продолжительности жизни россиян — главная задача нацпроекта "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья".

Ранее сообщалось, что число больных туберкулёзом снизилось в два раза за последние десять лет.