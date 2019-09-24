Комиссия Правительства РФ отклонила законопроект о чистоте пива

Все нормы производства пивоваренной продукции уже указаны в законе РФ и нормативных актах Евразийского экономического союза.

Кабинет министров не поддержал законопроект депутата Сергея Иванова о чистоте пива, поскольку все вопросы об этом урегулированы нормативными актами Евразийского экономического союза, сообщает ТАСС.

Реализация алкоголя в РФ определена законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", а также актами ЕАЭС о производстве спиртосодержащей продукции.

Технические регламенты предусматривают нормы создания пивоваренной продукции, такой как пиво, пиво пшеничное и напитки на основе пива.

— В соответствии с Договором о ЕАЭС государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям техрегламента, на своей территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в техрегламенте требований и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия, — заявили в кабинете министров.

Сергей Иванов в законопроекте предлагал ввести понятия "живого" (непастеризованного) и "мёртвого" (подвергшегося обработке) пива, а также пивного суррогата с обязательной маркировкой на этикетке продукции.