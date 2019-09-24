Комиссия Правительства РФ отклонила законопроект о чистоте пива

Кабинет министров не поддержал законопроект депутата Сергея Иванова о чистоте пива, поскольку все вопросы об этом урегулированы нормативными актами Евразийского экономического союза, сообщает ТАСС.
Реализация алкоголя в РФ определена законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", а также актами ЕАЭС о производстве спиртосодержащей продукции.
Технические регламенты предусматривают нормы создания пивоваренной продукции, такой как пиво, пиво пшеничное и напитки на основе пива.
— В соответствии с Договором о ЕАЭС государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям техрегламента, на своей территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в техрегламенте требований и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия, — заявили в кабинете министров.
Сергей Иванов в законопроекте предлагал ввести понятия "живого" (непастеризованного) и "мёртвого" (подвергшегося обработке) пива, а также пивного суррогата с обязательной маркировкой на этикетке продукции.
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