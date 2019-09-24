"Ростелеком" разработает идентификацию пользователей по голосу и фотографии

"Ростелеком" приступил к разработке системы удалённой идентификации пользователей электронных сим-карт (eSIM) по фото и записи голоса. Об этом сообщает газета "Известия".

— Когда система заработает, зарегистрироваться в Сети можно будет сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон. Приходить с паспортом за сим-картой в офис сотового оператора не придётся, — пишет издание.

При этом уточняется, что выполнять техническую часть удалённой идентификации пользователей будет "Ростелеком", так как он является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Стоит отметить, что для полноценного введения подобной технологии придётся менять нынешнюю нормативно-правовую систему в отрасли.

Изначально ЕБС создавалась для обслуживания клиентов банков. Одним из её преимуществ для абонентов сотовых сетей станет то, что она позволит им заключать договоры на оказание услуг связи без посещения офиса оператора.

— С паспортом в отделение нужно приходить только один раз, при регистрации в системе и сдаче образцов биометрии, — уточняет газета.

Также отмечается, что внедрение удалённой идентификации пользователей ускорит введение системы eSIM в России.

eSIM — модуль, встраиваемый в мобильное устройство и позволяющий менять оператора и тариф без покупки новой сим-карты и её активации. Система используется в США и европейских странах, её поддерживает 40 операторов связи по всему миру.

Из российских операторов подобную технологию поддерживает только Теле2. Однако при подключении eSIM через этого оператора всё равно придётся купить в салоне обычную сим-карту и написать заявление на перенос данных на электронную.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь, ФАС и ФСБ России разрабатывают проект по легитимации eSIM в России.