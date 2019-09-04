Минкомсвязь, ФАС и ФСБ запланировали легализацию eSIM

По их мнению, технология более совершенна, чем физические сим-карты, но безопасность личных данных пользователей под угрозой.

Минкомсвязь, ФАС, ФСБ, операторы связи и экспертное сообщество планируют подготовить предложения по легализации виртуальной SIM-карты eSIM в России. Об этом сообщает "Коммерсант".

Поручение дано вице-премьером РФ Максимом Акимовым. Оно основывается на докладе, подготовленном Институтом исследований интернета (ИИИ) совместно с Минкомсвязью, ФАС и операторами.

— Операторы сами пока что скептичны, потому что у них есть сегменты, в отношении которых они побаиваются. Но мы хотим эти опасения преодолеть, я большой сторонник этой технологии, — сказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

Ранее сотовые операторы и ФСБ выступили против появления eSIM в России. На их позицию повлияло множество факторов. Операторы опасаются повышения конкуренции и снижения прибыли, а спецслужбам будет сложнее применить отечественную криптографию.

Для безопасности авторы доклада предложили обязать производителей устройств с eSIM, в числе которых Apple и Google, размещать в России серверы для абонентских профилей и криптографических ключей. За локализацию данных также выступает гендиректор ИИИ Карен Казарян.

eSIM — микросхема, встроенная в смартфон. Её цель — заменить классическую SIM-карту. С ней пользователь сможет подключиться к сетям связи в настройках и сменить номер или сотового оператора, не извлекая чип.

В апреле 2019 года технологию протестировал Tele2. Правда, чтобы активировать eSIM, абонентам Tele2 нужно было подписать договор в салоне связи, после чего физическая сим-карта переставала работать. А одна из задач технологии — избавить пользователей от необходимости посещать салоны связи.

Лайф уже разобрался, как eSIM поменяет мир. У технологии есть и плюсы, и минусы. Один из недостатков — сохранность личных данных пользователей.