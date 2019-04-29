Tele2 первым запустил eSIM в России

Абоненты смогут перейти на виртуальные сим-карты. Правда, для этого нужно прийти в салон связи.

Tele2 первым из сотовых операторов России ввёл использование виртуальной сим-карты eSIM. Об этом сообщают "Ведомости".

Пока услуга доступна в пяти салонах Москвы, к 5 мая их число увеличится до 83. Чтобы активировать eSIM, абонентам Tele2 нужно подписать договор в салоне связи, после чего физическая сим-карта перестанет работать. Напомним, смысл технологии — позволить абоненту забыть о салонах связи. И тем не менее пока им нужно там появиться. Наличие физической сим-карты — обязательное условие перехода на eSIM.

Ранее сообщалось об успешном тестировании eSIM операторами "Ростелеком" и Tele2. У них получилось дистанционно передать на смартфон настройки профиля оператора для подключения к сотовой сети.

Ранее "большая тройка" операторов — МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"), а также представитель ФСБ выступили против внедрения виртуальных сим-карт. Они боятся повышения конкуренции, снижения выручки и сложности с применением отечественной криптографии в этом продукте.