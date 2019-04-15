"Ростелеком" и Tele2 успешно протестировали виртуальные сим-карты eSIM

Технология позволит подключиться к сети без физической сим-карты. Её возможное появление в России уже обсуждается.

"Ростелеком", работающий как виртуальный сотовый оператор на сети Tele2, успешно протестировал виртуальную сим-карту eSIM. Об этом сообщают "Ведомости".

В ходе тестирования удалось дистанционно передать на смартфон настройки профиля оператора для подключения к сотовой сети, рассказал директор проектного офиса MVNO "Ростелеком" Алексей Чернецов. Это было оборудование нескольких производителей. Какие именно устройства использовал оператор, не уточняется.

Коммерческий запуск eSIM будет возможен после того, как правительство утвердит правила оказания этой услуги. Ранее Минкомсвязи выразило мнение, что в законодательстве России нет препятствий для внедрения технологии. eSIM — такой же модуль идентификации абонента, как и обычная SIM-карта, и в этом случае достаточно декларации, которая подтвердит, что аппарат соответствует российским требованиям использования средств связи.

Сотовый оператор Tele2 также успешно протестировал eSIM. Его представитель отметил, что компания сможет предложить клиентам решение, которое будет отвечать требованиям безопасности и законодательства в области услуг связи.

Ранее "большая тройка" операторов — МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"), — а также представитель ФСБ выступили против внедрения виртуальных сим-карт. Они боятся повышения конкуренции, снижения выручки и сложности с применением отечественной криптографии в этом продукте.