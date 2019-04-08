Сотовые операторы и ФСБ выступили против появления eSIM в России

На их позицию повлияло множество факторов. Операторы опасаются повышения конкуренции и снижения прибыли, ФСБ будет сложнее применить отечественную криптографию.

"Большая тройка" операторов — МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"), — а также представитель ФСБ выступили против внедрения виртуальных сим-карт на совещании о перспективах использования технологии eSIM в России. Об этом сообщает РБК.

Операторы боятся снижения выручки. Компаниям такой исход не нужен, им необходимо инвестировать в 5G и интернет вещей. Отметим, что позиция операторов пока не окончательно отрицательная и возможность использования eSIM ещё обсуждается.

В первую очередь операторы боятся повышения конкуренции. Развитие технологии избавит от необходимости открывать салоны сотовой связи и продавать физические сим-карты. Это в свою очередь снизит порог вхождения на рынок, что позволит гигантам, вроде Apple и Samsung, продавать устройства уже с чипом своего сотового оператора.

Также они считают, что распространение eSIM может обострить конкуренцию и привести к цифровым войнам. Пользователям не составит труда перейти от одного сотового оператора к другому, и они агрессивнее будут приманивать друг друга выгодными тарифами.

По мнению представителя "Мегафона", перед переходом на eSIM необходимо решить ряд организационных вопросов.

— Например, мы предвидим существенный рост количества и интенсивности хакерских атак, в том числе в виде подмены операторского профиля в процессе загрузки с последующим отключением устройства или кражи пользовательского профиля eSIM и его клонирования на других девайсах. Есть и другие проблемы организационного, технического, правового характера, — сказали РБК в пресс-службе сотового оператора.

Представитель 8-го центра ФСБ, также известного как Центр защиты информации и специальной связи, аналогичным образом выступил против внедрения eSIM из-за сложности с применением отечественной криптографии в этом продукте.

Положение рынка сотовых операторов оценил гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов.

— Для абонентов это удобно, позволяет легко поменять поставщика услуг связи. А операторам это менее интересно, так как на рынок начнут сильно влиять производители смартфонов. Они будут сопротивляться, но с большой вероятностью в будущем мы всё же будем жить в реалиях eSIM, им придётся договориться с производителями смартфонов. Многое, конечно, будет зависеть и от позиции регулятора, — сообщил Анкилов.

eSIM — это интегрированная в смартфон на этапе производства сим-карта. Чтобы подключиться к какому-либо оператору, необходимо просто установить его приложение, а затем отсканировать QR-код.

Ранее стало известно, что Минкомсвязи работает над созданием нормативной базы для внедрения виртуальных сим-карт eSIM в России. Проект должен быть готов к концу 2019 года. По мнению органа исполнительной власти, для внедрения технологии не нужны изменения в законодательстве. eSIM — такой же модуль идентификации абонента, как и обычная сим-карта, и в этом случае достаточно декларации, которая подтвердит, что аппарат соответствует российским требованиям использования средств связи.