Прокуратура проведёт проверку после пожара на плавбазе на Сахалине

Дальневосточная транспортная прокуратура проверит обстоятельства и работу плавбазы "Пётр Житников" в Сахалинской области. Об этом сообщает сайт надзорного органа.

— По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры с привлечением специалистов Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора Приморским и Сахалинским транспортными прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что на плавучей базе "Пётр Житников" произошёл сильный пожар. В результате эвакуировано более 280 человек. Вскоре возгорание было ликвидировано.