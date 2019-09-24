Прокуратура проведёт проверку после пожара на плавбазе на Сахалине

1

Фото © Pixabay

Дальневосточная транспортная прокуратура проверит обстоятельства и работу плавбазы "Пётр Житников" в Сахалинской области. Об этом сообщает сайт надзорного органа.

По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры с привлечением специалистов Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора Приморским и Сахалинским транспортными прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что на плавучей базе "Пётр Житников" произошёл сильный пожар. В результате эвакуировано более 280 человек. Вскоре возгорание было ликвидировано.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×