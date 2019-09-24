Названы самые популярные у россиян алкогольные напитки

Самым популярным среди россиян алкогольным напитком в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом свидетельствует информация платформы фискальных данных "Такском", на которую ссылается RT.

В пятёрку лидеров также вошли вино, водка, коньяк и сидр. При этом, по данным за тот же период прошлого года, топ-5 замыкал не сидр, а шампанское.

А вот пятёрка лидеров безалкогольных напитков за год изменений не претерпела: на первом месте вода, за ней идут квас, сок, минеральная вода и энергетики.

Статистика была получена путём анализа данных кассовых чеков. Всего было обработано 15 миллиардов документов.

Ранее комиссия Правительства РФ отклонила законопроект "о чистоте пива", который подразумевал разделение напитка на "живой", "мёртвый" и суррогатный.