Янукович решил вернуться на Украину

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Виктор Янукович. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Михаил Терещенко

На родине бывший лидер Незалежной приговорён к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

Бывший президент Украины Виктор Янукович решил вернуться на родину. По словам его адвоката Виталия Сердюка, сейчас защита готовит почву для возможности пребывания политика в Незалежной.

Он в настоящее время находится на территории РФ временно. И защита осуществляет меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, — сообщил юрист журналистам после заседания Апелляционного суда Киева 23 сентября.

В январе 2019-го суд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении войны. Вердикт является заочным, поскольку экс-глава государства покинул страну в 2014 году и проживает в России. 23 сентября Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу. Обвиняемому при этом не разрешили присутствовать на заседании по видеосвязи.

Янукович ранее уже заявлял о своём желании вернуться на родину при новом президенте Владимире Зеленском.

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