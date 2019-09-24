Погоня за пьяным водителем в Кирове закончилась в баре — видео

Мужчина пытался сначала скрыться от полиции на машине, затем долго бегал по дворам.

Кировские полицейские не без труда задержали пьяного водителя, устроившего гонки в районе улицы Свердлова. О подозрительной компании, отмечавшей день рождения плясками и распитием алкоголя на улице, сообщили местные жители. По их же словам, один из выпивших людей сел за руль. А когда для проверки информации на место прибыл экипаж полиции, мужчина попытался скрыться. Началась погоня за нарушителем.

Подозреваемый пьяный водитель сначала пытался оторваться от полицейских на машине, а затем свернул во дворы и постарался просто убежать. Поймали его в местном баре, где он попытался спрятаться.

— Поначалу мужчина не признавался, что убегал от полиции. Сотрудники же бара утверждали, что впервые видят "клиента". А вот работницы алкогольного магазина, находящегося неподалёку, узнали мужчину. Он накануне покупал у них спиртное, — сообщили Лайфу в местной полиции.

В ходе проверки личности задержанного выяснилось, что для него это уже повторное пьяное вождение. Теперь мужчине грозит уголовное наказание.

Как сообщал Лайф, ранее в Перми был задержан пьяный водитель, который украл "лежачий полицейский" "для личных нужд".