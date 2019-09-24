Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в США и РФ

Как отметил официальный представитель Кремля, за выходки демонстрантов вроде брошенного в полицию стаканчика в США или Канаде могут застрелить.

Даже брошенный на митинге в представителя полиции или Росгвардии пластмассовый стаканчик является нарушением закона. Притом не только в России, но и во многих других странах. Однако если в России за данное правонарушение могут не совсем любезно погрузить в автобус, увезти в отделение полиции, то в США или Канаде за брошенный стаканчик по демонстранту могут открыть огонь на поражение. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики.

— Там (на одном из митингов в Москве. — Прим. Лайфа) был какой-то парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия — и полицейский получил бы за это награду! — сказал Песков, отвечая на вопросы студентов об уголовной ответственности задержанных участников несанкционированных акций и соразмерности установленных им судом наказаний.

Напомним, за последние несколько месяцев в столице прошло несколько акций протеста, связанных с выборами в Мосгордуму. Часть из них была согласована с властями и прошла мирно, однако некоторые акции прошли с нарушением закона о митингах. Именно такие пикеты в итоге заканчивались задержаниями, там были провокации в адрес сотрудников полиции.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что все люди, в том числе молодёжь, имеют право выражать свою точку зрения, и иногда это приводит к позитивному результату, это встряхивает власть. Однако выражать своё мнение необходимо строго в рамках закона. И руководствуясь не своими корыстными интересами, а интересами страны.