На Украине отец невесты погиб во время свадебного салюта

45-летнего мужчину сбил автомобиль у дороги, где он устанавливал пиротехнические пушки. Спасти его врачи не успели.

Трагический инцидент произошёл во время свадьбы в украинском городе Геническ Херсонской области. Как сообщают местные СМИ, 45-летний отец невесты вышел из кафе, где проходило торжество, чтобы запустить праздничный фейерверк.

Чтобы было лучше видно, он решил отойти подальше, на проезжую часть, и установить пиротехнические пушки вдоль дороги. Там его по неосторожности сбил проезжающий мимо автомобиль.

Шокированные родственники вызвали на место скорую помощь, однако прибывшие на место аварии врачи лишь констатировали смерть мужчины.

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