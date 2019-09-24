Следователи рассказали о роковых случайностях, которые привели к смерти Круга

Целая серия непредвиденных событий привела популярного исполнителя домой в тот момент, когда там находились грабители.

Сотрудники Следственного комитета РФ рассказали о нескольких роковых случайностях, которые в итоге привели к убийству популярного музыканта и певца Михаила Круга.

Как отмечают оперативники, преступники, которые забрались в дом Круга, не планировали убийства. Они вообще рассчитывали совершить кражу, полагая, что в доме никого не будет в момент преступления. Однако, проникнув в дом, они поняли, что в здании находится тёща артиста. Преступники рассчитывали спрятаться и переждать, пока женщина уснёт или уйдёт из дома, однако та поднялась на третий этаж, где засели мужчины.

Вторым роковым обстоятельством следователи назвали то, что бандиты решили напасть на женщину, обездвижить её и сбежать. Но именно в момент нападения в дом вернулись Ирина и Михаил Круг. Артист услышал крики тёщи и побежал на помощь. Поднявшись на третий этаж, он получил два огнестрельных ранения, которые оказались смертельными.

Дело в том, что Михаил Круг вообще не должен был вернуться домой так рано, ведь он планировал выступать на концерте в честь Дня города Твери. Однако прямо перед концертом артист случайно узнал, что организаторы кому-то заплатили за его выступление, хотя Круг планировал петь бесплатно. Выступать он отказался и отправился домой.

Целиком рассказ следователей об обстоятельствах убийства Михаила Круга смотрите в трансляции Лайфа.

Напомним, ранее были раскрыты другие обстоятельства убийства Михаила Круга и названо имя киллера. Им оказался член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов.

Самого Веселова убил другой участник преступной группировки — Александр Осипов, оказавшийся поклонником творчества Круга. Сейчас он отбывает пожизненное заключение.