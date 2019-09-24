Лайф публикует видео с места страшной аварии в Дагестане

ВАЗ-2107 и по меньшей мере одна из двух Lada Priora, которые столкнулись сегодня вечером в Дагестане, сильно деформированы. Удар был большой силы. Это видно на кадрах с места аварии, оказавшихся в распоряжении Лайфа.

Мы сообщали, что в этой аварии погибло четыре человека, причём трое из них, в том числе ребёнок, — члены одной семьи. По уточнённым данным, это Чапалаев Р. 1984 г.р., Чапалаева И. 1983 г.р. и Чапалаев М. 2006 г.р.

Видно, что на месте трагедии работают различные экстренные службы. Причина аварии пока не известна.