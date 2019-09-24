Андроид Atlas превратился в ловкого гимнаста

Робот научился кувыркаться, подпрыгивать и поворачивать корпус в полёте вокруг своей оси на 360 градусов.

Компания Boston Dynamics представила новые возможности человекоподобного робота Atlas. Это полноценные гимнастические упражнения, которые без подготовки не под силу большинству людей.

В частности, робот встаёт на руки, совершает кувырки вперёд, делает прыжки, широко раздвигая ноги, и поворачивается в прыжке на 360 градусов. Окончание комплекса упражнений робот символически отмечает поднятием рук вверх, как это часто делают спортсмены.

Создатели Atlas отмечают, что не столько уникальны сами трюки, выполняемые роботом, сколько доработанные алгоритмы и программные коды, которые позволяют ему выполнять данные действия. Теперь робот может самостоятельно рассчитывать для высокоуровневых движений соответствующую активность своих моторов, отметили в Boston Dynamics. Для выполнения даже нескольких сложных манёвров роботу больше не требуется пауза между действиями.

Напомним, один из самых популярных роликов Boston Dynamics о возможностях их роботов был опубликован в 2016 году. В нём сотрудники компании мешали роботам выполнять поставленные задачи по перемещению объектов — били их хоккейной клюшкой, толкали и всячески издевались.

Популярность видео спровоцировало создание пародии, где во время аналогичных тестов робот выходит из-под контроля и даёт своим создателям-обидчикам отпор.

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