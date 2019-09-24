Трамп дал согласие на публикацию стенограммы его беседы с Зеленским

Американский президент считает, что опять стал объектом охоты на ведьм со стороны своих оппонентов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал согласие на обнародование полной стенограммы его недавней телефонной беседы с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в "Твиттере".

— Я сейчас в ООН, где представляю нашу страну, но согласовал на завтра публикацию полной, полностью рассекреченной и неотредактированной стенограммы моей телефонной беседы с президентом Украины Зеленским, — сообщил Трамп.

....You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Он заверил, что все увидят, насколько это был дружеский и подобающий звонок. Трамп вновь отметил, что не оказывал давления на собеседника по делу Джо Байдена и его сына.

— Это не более как продолжение великой и самой уничижительной охоты на ведьм за все времена, — добавил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацразведка США обеспокоена телефонным разговором между Трампом и Зеленским, состоявшимся в июле. Предполагается, что украинский лидер мог пообещать помочь в расследовании против кандидата в президенты Джо Байдена. Трамп же полагает, что его конкурент от Демократической партии США мог быть в сговоре с Киевом в ходе предыдущей кампании. Байден потребовал предоставить расшифровку разговора с Зеленским.