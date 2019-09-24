Россия не будет расширять список поставщиков газа на Украину

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Фото © Facebook/Укртрансгаз

Россия не будет увеличивать количество поставщиков газа на Украину. Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил журналистам.

У нас единый экспортёр [Газпром], и здесь никаких нет изменений и планов по изменению, — пояснил министр.

Он также добавил, что Минэнерго выступает за полное снятие финансовых претензий со стороны Киева к Москве. Это позволит достигнуть соглашения между странами по газу.

Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий, окончательное с точки зрения финансовых [требований], — подытожил Новак.

Напомним, 19 сентября Новак рассказал, что на трёхсторонних консультациях в Брюсселе Москва предложила Киеву продлить действующий контракт на транзит газа.

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