Россия не будет расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не будет увеличивать количество поставщиков газа на Украину. Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил журналистам.

— У нас единый экспортёр [Газпром], и здесь никаких нет изменений и планов по изменению, — пояснил министр.

Он также добавил, что Минэнерго выступает за полное снятие финансовых претензий со стороны Киева к Москве. Это позволит достигнуть соглашения между странами по газу.

— Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий, окончательное с точки зрения финансовых [требований], — подытожил Новак.

Напомним, 19 сентября Новак рассказал, что на трёхсторонних консультациях в Брюсселе Москва предложила Киеву продлить действующий контракт на транзит газа.