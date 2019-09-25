Трамп отреагировал на процедуру импичмента: Испортили важный день

29

Фото © Pixabay

Процедуру импичмента инициировали, обвинив американского лидера в "предательстве" должности президента и нацбезопасности Штатов.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры его импичмента. Он считает, что высказывания спикера палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси испортили важный день на Генассамблее ООН.

Такой важный день в ООН, так много работы и так много достижений, а демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это с очередными бессмысленными сенсациями по охоте на ведьм. Так плохо для нашей страны, — написал Трамп в своём твиттере.

Как уже сообщал Лайф, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что инициирована процедура импичмента Трампа. Она обвинила своего президента в том, что тот якобы предал должность главы Белого дома и нацбезопасность.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×