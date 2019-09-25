Трамп отреагировал на процедуру импичмента: Испортили важный день

Процедуру импичмента инициировали, обвинив американского лидера в "предательстве" должности президента и нацбезопасности Штатов.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры его импичмента. Он считает, что высказывания спикера палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси испортили важный день на Генассамблее ООН.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.

— Такой важный день в ООН, так много работы и так много достижений, а демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это с очередными бессмысленными сенсациями по охоте на ведьм. Так плохо для нашей страны, — написал Трамп в своём твиттере.

Как уже сообщал Лайф, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что инициирована процедура импичмента Трампа. Она обвинила своего президента в том, что тот якобы предал должность главы Белого дома и нацбезопасность.