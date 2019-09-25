Учёные нашли быстрый способ узнать время смерти человека

Такая технология может в будущем стать одним из стандартных инструментов криминалиста.

Учёные Сеченовского университета вместе с итальянскими коллегами из Университета Вероны выяснили, как определить время гибели человека на месте преступления.

Как пишет газета "Известия", в рамках новой технологии используется микрофлюидная бумага, которая определяет содержание аммония в стекловидном теле глаза.

Для того чтобы определить время смерти, образцы стекловидного тела помещаются на тест-полоску, а затем результат взаимодействия аммония и специального реактива на бумаге фотографируется на мобильный телефон. Снимок загружают в приложение, определяющее степень изменения цвета. Полученный результат определяет интервал времени, в котором скончался человек.

По словам доцента кафедры права и процесса ТюмГУ Виктора Каземова, такая методика может в будущем стать одной из стандартных процедур для криминалиста.

Ранее российские следователи рассказали о приборах, которые помогают криминалистам раскрыть преступления.