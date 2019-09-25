Пласидо Доминго покинул сцену американской оперы после 51 года выступлений

Уход знаменитого тенора связывают с обвинениями в его адрес в сексуальных домогательствах, но певец отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям.

Испанский оперный певец Пласидо Доминго покинул сцену нью-йоркской Метрополитен-оперы. Как сообщает телеканал ABC , уход тенора со сцены был взаимным решением певца и руководства Метрополитен-оперы. Однако Доминго отрицает, что уход связан с обвинениями в его адрес в сексуальных домогательствах.

— Я дебютировал в Метрополитен-опере в 27 лет и пел в этом великолепном театре 51 год подряд, — сказал Доминго.

Напомним, ранее известный певец оказался замешан в серьёзном скандале. Восемь певиц и одна танцовщица рассказали о сексуальных домогательствах в свой адрес со стороны Пласидо Доминго в разное время с 1980-х годов. Сам 78-летний певец отрицает обвинения. Согласно заявлениям женщин, он пытался склонить их к сексуальным отношениям в обмен на роли, а в случае отказа "профессионально их наказывал". Однако при этом ни одна из дам не предоставила доказательств, которые бы подтверждали её слова.

Отметим, Пласидо Доминго является одним из самых известных и титулованных в мире теноров. За время своей работы на оперной сцене он исполнил более 140 ведущих оперных партий и стал обладателем 14 премий "Грэмми".