Польский военный застрелил украинского солдата на учениях под Львовом

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Фото © Flickr / Sasha Maksymenko

По данным местной полиции, иностранец после совершения преступления скрылся с оружием.

Жители города Яворова на западе Украины сообщили об обнаружении трупа мужчины с огнестрельным ранением головы около одного из местных кафе. Приехавшие на место полицейские быстро установили, что убитый является военнослужащим ВСУ и принимал участие в военных учениях Rapid Trident — 2019 на расположенном неподалёку Яворском полигоне. Вскоре был установлен главный подозреваемый в убийстве — польский военный.

Правоохранители установили личность погибшего — 37-летний военнослужащий 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Вооружённых сил Украины. Предварительно установлено, что погибший был смертельно ранен выстрелом в затылок, — сообщает пресс-служба Нацполиции.

<p>Фото © <a href="https://www.npu.gov.ua/news/vbivstvo/u-lvivskii-oblasti-ubytyi-viiskovosluzhbovets/" target="_blank">Нацполиция Украины</a></p>

По предварительным данным, польский военнослужащий скрылся вместе с оружием сразу после убийства. Ведутся его поиски. Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего. Преступнику может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.

Отметим, позднее пресс-релиз Нацполиции с информацией о данном преступлении был удалён с официального сайта ведомства.

Как сообщал Лайф, экс-депутат Рады опубликовал отчёт о зверствах солдат ВСУ в Донбассе.

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