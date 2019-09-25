Двум фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве продлили меру пресечения

Басманный суд продлил домашний арест студенту ВШЭ Егору Жукову до 27 декабря. Этого попросило следствие — не успели провести расследование.

Он был взят под стражу в августе за "организацию массовых беспорядков" во время несанкционированных акций в Москве. Затем по факту публикаций на "Ютубе" ему вменили "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В сентябре его перевели под домашний арест.

А ещё одного фигуранта — Самариддина Раджабова — Басманный суд оставил в СИЗО. По данным следователей, он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции 27 июля. Под арестом Раджабов пробудет до 27 декабря.

Массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика 27 июля Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, который на несогласованной акции распылил баллончик в лица полицейских, получил три года колонии общего режима.