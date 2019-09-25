Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Петербурга

Центризбирком требовал навести порядок ещё до начала избирательной кампании, избавившись от членов муниципальных комиссий, замеченных в любых злоупотреблениях. Однако этого сделано не было.

Глава ЦИК Элла Памфилова обвинила председателя петербургского горизбиркома Виктора Миненко в слабой кадровой политике. К такому выводу она пришла, разбирая нарушения на муниципальных выборах. Она напомнила, что от Миненко требовалось навести порядок в кадровом составе на всех уровнях, чтобы при формировании избирательных комиссий муниципальных образований там не осталось членов, замеченных прежде в злоупотреблениях.

— Нужно было на 50% обновить состав комиссий, чтобы это безобразие не повторялось, а оно повторилось. В этом основной корень зла, потому что полная безнаказанность, — заявила Памфилова на заседании в среду.

По словам главы ЦИК, именно Миненко сформировал кадровый состав, который "ежедневно подавал неприятные сюрпризы". Она отметила, что Центризбиркому приходилось "разгребать эту ситуацию днём и ночью".

Ранее Памфилова пофамильно назвала ответственных за вмешательство в петербургские выборы. Обвинения прозвучали в адрес главы петербургского заксобрания Вячеслава Макарова, а также депутатов Госдумы от "Единой России" Михаила Романова и Евгения Марченко.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге состоялись в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами губернатора.