Добронравов заявил, что "Сваты-7" отсняты лишь наполовину

Продолжение саги о жизни семей Будько и Ковалёвых находится в подвешенном состоянии с 2013 года.

Известный актёр театра и кино Фёдор Добронравов рассказал о ходе съёмок седьмого сезона всенародно любимого сериала "Сваты". Первые шесть сезонов комедийной картины снискали огромную популярность, однако с 2013 года продолжение саги о жизни семей Будько и Ковалёвых находится в подвешенном состоянии из-за "геополитических неурядиц", как выразился сам Добронравов.

Актёр напомнил, что на целых два года съёмки сериала пришлось перенести в Белоруссию, однако закончить его не успели.

— Всё было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы скоро всё доснимем. Пока что готова половина сезона, — рассказал он в интервью "Известиям".

Секрет популярности "Сватов", по мнению Добронравова, достаточно прост: в сериале нет ничего, кроме добра, — "ни политики, ни крови".

— Наверное, народная любовь из-за этого и пришла, — предположил он.

Напомним, что с 1 июля украинский телеканал "1+1" снова начал показывать сериал украинскому зрителю. Хотя до этого появилась информация о повторном запрете "Сватов" для показа на территории Украины.

Последний, шестой по счёту сезон вышел в 2012 году. Проект создавался усилиями украинской студии "Квартал-95", но из-за напряжённых отношений между Украиной и Россией съёмки пришлось приостановить.