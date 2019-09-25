Генерал МВД Мельников арестован по делу о мошенничестве

Суд принял решение отправить под стражу генерал-майора МВД РФ Александра Мельникова, который был задержан по делу о покушении на мошенничество. Он будет находиться под арестом до 24 ноября. Лайф вёл трансляцию из зала суда.

Напомним, по версии СКР, замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Мельников требовал у неназванного бизнесмена взятку в 100 миллионов рублей, обещая прекратить уголовное преследование в отношении него.