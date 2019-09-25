СКР показал видео с подозреваемой в похищении и убийстве 6-месячного ребёнка

Следственный комитет России опубликовал видео с задержанной в Тюменской области 24-летней Викторией А., которая подозревается в похищении и убийстве шестимесячного брата своего бывшего молодого человека.
— По версии следствия, 24 сентября 2019 года в дневное время подозреваемая, которая по просьбе родителей присматривала за младенцем в доме по улице Северной города Заводоуковска, решила его похитить, — рассказали в пресс-службе СКР.
Около полудня она взяла ребёнка, пошла с ним в лес, который находится прямо за домом, и там убила малыша.
Как ранее сообщал Лайф, родственники бывшего молодого человека Виктории оставили её присмотреть за ребёнком, когда сами отправились на похороны. Однако, вернувшись, не обнаружили ни ребёнка, ни няню.
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