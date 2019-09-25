Завуча приговорили к условному сроку за смерть семиклассницы от голода

Педагога осудили за то, что она не обратила внимания социальных служб на ребёнка.

Суд в Краснокамске приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего завуча школы, где от истощения погибла семиклассница. Елена Погоржальская была признана виновной в халатности.

— Завуч обладала информацией об ухудшении здоровья девочки и снижении её веса. Девочка с формирующимся расстройством личности не могла понять своё состояние. А завуч относилась к своей службе небрежно, — объяснил вердикт судья.

Погоржальской разрешено заниматься преподавательской деятельностью. После вынесения приговора завуч сообщила о намерении обжаловать решение суда.

Напомним, 14-летняя девочка из Краснокамска скончалась в середине июля 2018 года, однако о её смерти стало известно только спустя сутки, когда соседи почувствовали трупный запах. По словам соседей, школьницу заморила голодом собственная мать. Расследование уголовного дела в отношении родительницы продолжается, она арестована.