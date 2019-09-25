В НАТО отказались принять предложение Путина ввести мораторий на размещение РСМД

Представитель альянса заявила, что Россия якобы нарушает договор о ракетах малой и средней дальности.

В НАТО подтвердили, что страны — участницы альянса получили письма от России с призывом о моратории на размещение ракет малой и средней дальности, однако заявили, что не доверяют этому предложению, сообщает РИА "Новости".

Как заявила агентству представитель альянса Оана Лунгеску, такая инициатива "игнорирует реальность", поскольку, по её мнению, "уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД".

— До тех пор пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развёртывание не является реальным предложением. <…> Мы вновь призываем Россию вести себя как ответственный международный субъект, — добавила она.

При этом, по заявлению российской стороны, радиус действия такой ракеты составляет менее 500 километров.

Представитель НАТО также отметила, что члены альянса сделали собственную оценку и пришли к тому, что SSC-8 нарушает Договор о РСМД.

Лунгеску заявила, что альянс не намерен "зеркально отвечать" на действия России, поскольку не хочет новой гонки вооружений и не собирается "развёртывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования".

Напомним, президент России Владимир Путин направил странам Североатлантического альянса письмо с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.