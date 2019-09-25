Трамп пообещал Зеленскому, что постарается приехать на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что постарается приехать на Украину в ответ на приглашение лидера Незалежной Владимира Зеленского посетить страну.
— У ваших предшественников не находилось времени приехать на Украину, дайте мне слово, что вы приедете, — сказал Зеленский Трампу.
В ответ президент США с улыбкой произнёс, что постарается.
Зеленский в свою очередь поблагодарил коллегу за приглашение приехать в США, однако напомнил, что Трамп не назвал дату.
В начале встречи Трамп в шутку сказал, что благодаря Зеленскому стал знаменитым, имея в виду разгоревшийся в США скандал из-за телефонного разговора двух президентов в июле.
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