Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского

В разговоре действительно фигурирует имя политического соперника Трампа — Джо Байдена, а также призыв лидера США к Зеленскому заняться его делом.

Белый дом, как и обещал президент США Дональд Трамп, обнародовал полную стенограмму его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Документ представляет собой пять страниц текста с пометкой "Рассекречено". И, согласно ему, Трамп действительно просил коллегу заняться делом Джо Байдена на Украине. Он получил соответствующее обещание лидера Незалежной.

Как ранее сообщал Лайф, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что инициирована процедура импичмента Трампа. Поводом стали подозрения в том, что Трамп злоупотребил своим служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Дело в том, что Байден является потенциальным соперником Трампа на грядущих выборах президента в 2020 году.

Американский лидер отреагировал на заявление с негодованием, назвав происходящее охотой на ведьм. Также он добавил, что своими инициативами демократы лишь "испортили важный день" на Генассамблее ООН.