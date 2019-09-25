Илон Маск отреагировал на приглашение в Краснодар: Язык хорошо подвешен

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Фото © Пресс-служба Администрации Краснодарского края

Американский миллиардер Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум для представителей малого и среднего бизнеса в Краснодар.

Язык хорошо подвешен, — прокомментировал Маск публикацию с фотографией билборда.

Ранее в США напротив штаб-квартиры компании Илона Маска SpaceX появились рекламные щиты с надписью "Как тебе такое, Илон Маск?". Автором такого необычного приглашения на краснодарский форум был один из спикеров мероприятия.

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