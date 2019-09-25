Лавров заявил о неприятном эпизоде в отношениях с Белоруссией

При этом он отметил специфический характер российско-белорусских отношений во внешней политике.

Озвученный президентом Белоруссии Александром Лукашенко отказ разместить в своей стране российскую военную базу — неприятный эпизод в отношениях между государствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%, — сказал Лавров в интервью "Коммерсанту".

При этом глава ведомства отметил, что белорусскую армию нужно рассматривать как союзные, защищающие общие интересы и территорию войска.

Он также добавил, что исключительно в отношениях России и Белоруссии есть программа совместных действий по линии внешней политики, чего больше ни с кем нет.

В ноябре прошлого года Лукашенко заявил, что не видит необходимости в появлении на территории республики военной базы России. Лукашенко добавил, что ведущиеся разговоры о военной базе России являются не более чем болтовнёй и ненужным пиаром.