Лавров отреагировал на "тайное предложение" Порошенко по Донбассу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не удивился бы, если бы предположения, что Пётр Порошенко предлагал России забрать Донбасс, оказались бы правдой.
— Это не моя тайна. Это был разговор один на один. Не удивлюсь, если окажется правдой то, о чём вы сейчас догадываетесь, — заявил Лавров в интервью "Коммерсанту". Так министр ответил на вопрос журналистов, действительно ли было это предложение.
Меж тем в 2015 году президент РФ Владимир Путин раскрыл тайну этого разговора и пояснил, что Порошенко как украинский лидер не предлагал России забрать Донбасс.
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