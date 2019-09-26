Скабеева посмеялась над выражением лица Зеленского после слов Трампа о Путине

При этом в начале встречи президент Украины улыбался, а его американский коллега сохранял серьёзный вид.

Телеведущая Ольга Скабеева отметила перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского после слов его американского коллеги Дональда Трампа о лидере РФ Владимире Путине. Соответствующую фотографию журналистка опубликовала в своём телеграм-канале.

— Лицо Зеленского на словах Трампа: "Я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным, — отметила телеведущая на подписи к фото.

Скабеева также разместила скриншот с видео телеканала Fox News, где показано начало встречи Трампа и Зеленского. На нём украинский президент улыбается, а лидер США сидит с серьёзным выражением лица.

— А чего грустные-то такие? Вроде же с импичментом пронесло, — прокомментировала снимок телеведущая.

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, в ходе беседы Трамп выразил надежду на встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.