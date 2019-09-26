Скабеева посмеялась над выражением лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева отметила перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского после слов его американского коллеги Дональда Трампа о лидере РФ Владимире Путине. Соответствующую фотографию журналистка опубликовала в своём телеграм-канале.
— Лицо Зеленского на словах Трампа: "Я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным, — отметила телеведущая на подписи к фото.
Скабеева также разместила скриншот с видео телеканала Fox News, где показано начало встречи Трампа и Зеленского. На нём украинский президент улыбается, а лидер США сидит с серьёзным выражением лица.
— А чего грустные-то такие? Вроде же с импичментом пронесло, — прокомментировала снимок телеведущая.
Президент США Дональд Трамп встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, в ходе беседы Трамп выразил надежду на встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
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