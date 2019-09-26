Российский бизнесмен подарил сыновьям статус миллиардеров

По его словам, это нужно ради сохранения преемственности и вхождения братьев "в курс дел".

Российский бизнесмен Алексей Мордашов подарил своим сыновьям Кириллу и Никите статус долларовых миллиардеров. Как сообщает Forbes, сперва владелец "Северстали" передал детям часть своей доли в туроператоре TUI, стоимость которой, по подсчётам издания, составляет около 1,14 миллиарда долларов.

Теперь же отец отдал сыновьям долю в золотодобывающей компании Nordgold.

О своих планах миллиардер сообщал ещё в феврале, отметив, что этим шагом хотел бы обеспечить преемственность и вхождение сыновей "в курс дел". По подсчётам журналистов, теперь состояние каждого из его детей оценивается примерно в 1,77 миллиарда долларов.

Сам Алексей Мордашов по итогам прошлого года был вторым в списке самых богатых россиян, в нынешнем занимает четвёртую строчку с состоянием около 20,5 миллиарда долларов.