Британка расчесала комариный укус и лишилась ног

Насекомое укусило женщину во время работ в огороде, однако та продолжает любить садоводство и проводит много времени на свежем воздухе.

Жительница британского города Хайворт лишилась ног из-за опасной инфекции, полученной после укуса комара. Об этом пишет газета Daily Mirror.

68-летняя Сьюзан Баттери работала в саду и под конец дня почувствовала недомогание. Женщина решила, что заболела гриппом.

— У меня были очень похожие симптомы. Муж отвёз меня к врачам. Они думали, что у меня аллергия, — рассказала женщина.

Врачи оставили Баттери в больнице для обследования. На следующий день женщина оказалась в реанимации, её пришлось ввести в искусственную кому.

— Я то отключалась, то снова приходила в себя. Мне было тяжело дышать, казалось, всё внутри воспалилось. Чтобы помочь мне, доктора вставили мне в горло специальную трубку, — вспоминает женщина.

Врачи обнаружили у Баттери некротический фасциит — инфекцию, которую вызывают устойчивые к антибиотикам бактерии Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Скорее всего, инфекция попала в организм при расчёсывании укуса насекомого.

Женщина провела в больнице восемь часов и перенесла 60 операций. Врачам пришлось ампутировать ей ноги и фаланги пальцев рук.

Однако Баттери говорит, что не потеряла любовь к садоводству и всё так же любит проводить время на свежем воздухе.

— Но я стала осторожней и теперь обращаю внимание на жужжание вокруг меня, — заключила она.

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